Prodotti locali, 8 italiani su 10 scelgono qualità e sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) - Gli italiani premiano sempre di più i prodotti alimentari del territorio. Oltre otto cittadini su dieci ritengono infatti importante acquistare cibo di origine locale, proveniente dalla propria regione o comunque dall’Italia. È quanto emerge da una nuova indagine dell’Osservatorio Shopping DoveConviene. Ma dove si comprano questi prodotti? Il supermercato resta il canale principale: è qui che l’82% degli intervistati cerca le specialità locali. Molto più distanti i mercati rionali e le piccole attività di quartiere, mentre solo una minoranza sceglie l’acquisto diretto dal produttore. Il digitale, invece, è ancora marginale: appena il 3% compra prodotti locali online. A guidare la scelta sono soprattutto qualità e freschezza, indicate come priorità dal 61% dei consumatori. Pesano però anche motivazioni etiche: più della metà dichiara di voler sostenere l’economia del territorio e un italiano su quattro collega il prodotto locale a una maggiore sostenibilità ambientale. Resta però un ostacolo importante: il prezzo. Per oltre il 50% degli intervistati il costo più elevato rappresenta ancora la principale barriera all’acquisto di prodotti locali. mgg/azn