MILANO (ITALPRESS) – Roberto Saviano in cattedra all’Università di Milano-Bicocca. Per parlare di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata in ambito europeo. Lo scrittore, saggista e giornalista, che nei suoi scritti, articoli e libri – a partire dal romanzo d’esordio “Gomorra” – ha descritto e raccontato l’universo della Camorra e della criminalità organizzata in senso più ampio, interverrà alla conferenza di chiusura del secondo ciclo del modulo “Jean Monnet” “The Eppo and Eu Law: A step forward in integration”, promosso dal Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Ateneo milanese, con il cofinanziamento della Commissione Europea ed il patrocinio del Parlamento Europeo, dell’Ordine degli Avvocati di Milano, del Consiglio Nazionale Forense e dell’Ordine dei Commercialisti di Milano. L’appuntamento, aperto al pubblico – e che verrà trasmesso anche in streaming – è per martedì 18 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, in Aula Magna dell’Edificio U6 Agorà (piano terra, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano). L’intervento di Saviano si inserisce nel programma della conferenza “Eppo and the Rule of Law”, che in mattina vedrà interventi di diversi protagonisti del mondo accademico e

giudiziario italiano ed europeo, tra i quali quello del Procuratore capo europeo, Laura Kövesi (previsto alle 10.15) e del procuratore europeo designato dalla Repubblica Ceca Petr Klement. La prima parte della mattinata si aprirà alle 9 con gli interventi di Natascia Marchei, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca, e di Benedetta Ubertazzi, professore associato dello stesso Dipartimento e coordinatrice del corso di eccellenza Jean Monnet, e sarà dedicata a “La Procura Europea, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e lo Stato di diritto”.

Nella seconda parte della mattinata (a partire dalle ore 11.35) si svolgeranno tre tavole rotonde, dedicate (i) al database di giurisprudenza sviluppato con la collaborazione della Corte dei Conti italiana; (ii) all’educazione scolastica nell’ambito dei programmi PCTO e PNRR come arma efficiente di lotta alla corruzione; e (iii) al VR Pilot Case, ossia un prototipo di uno

strumento di realtà virtuale che riproduce un’indagine della Procura europea, sviluppato con la Commissione europea, la giustizia e il laboratorio Mibtec dell’Università di Milano-Bicocca.

