Processo per scommesse online, assolto Fabrizio Gerolla

BARI (ITALPRESS) – Si è concluso con un’assoluzione piena il processo penale che vedeva imputato Fabrizio Gerolla, ex responsabile marketing e comunicazione per diversi operatori del settore del gioco in Italia. Il tribunale di Bari ha stabilito che “il fatto non sussiste”, prosciogliendolo dalle accuse di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e iva. “Oggi finisce un incubo dopo 7 anni – ha detto Fabrizio Gerolla -. Voglio ringraziare in primis i miei due avvocati per avermi supportato in questa complicata vicenda giudiziaria che ha distrutto la mia vita e la mia famiglia”, ha aggiunto.

