Processo Askatasuna, cade l’accusa di associazione a delinquere

TORINO (ITALPRESS) – Sono stati assolti i 16 imputati dall’accusa di associazione a delinquere nel processo ai militanti del centro sociale Askatasuna. Questo è stato il verdetto emesso dai giudici di primo grado pochi minuti fa nelle aule del Palagiustizia di Torino, assoluzione decisa “perché il fatto non sussiste”.

I capi d’accusa riguardavano le violenze legate agli assalti al cantiere dell’Alta Velocità in Val di Susa. Subito dopo la sentenza, sono partiti i cori di festeggiamenti di circa duecento militanti che, da questa mattina, presidiavano l’area di fronte al Palagiustizia di Torino.

Il commento del ministro Zangrillo

“Massimo rispetto per il lavoro della magistratura, ma il mio parere non cambia: la violenza va sempre condannata e Askatasuna deve essere chiuso e restituito alla città. Non si può tollerare chi limita con la violenza la libertà dei cittadini, chi non rispetta le leggi e attacca in maniera impunita le Forze dell’Ordine. È a loro che va spiegata la sentenza”. È il commento del senatore Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione e segretario regionale di Forza Italia in Piemonte.

