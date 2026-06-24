ROMA (ITALPRESS) – “A livello nazionale è importante che vengano assegnati i necessari fondi a supporto di ricerca e sviluppo, fondi che devono avere delle caratteristiche: garantire un volano tra progettazione e produzione, devono chiedere il coinvolgimento delle Pmi in maniera strutturata e, allo stesso tempo, portare a un coinvolgimento diretto delle Università perché è lì dove tutto nasce. Noi sentiamo di avere un ruolo: portare la nostra voce della filiera in Ue perché la maggior parte delle decisioni sugli indirizzi vengono presi a Bruxelles; essere presenti a Bruxelles nei tavoli che contano e far sentire la nostra voce in un’ottima collaborazione con le istituzioni è fondamentale”. Così Riccardo Procacci, amministratore delegato Avio Aero, in occasione dell’evento “Connext Filiere. Aerospazio, Difesa e Sicurezza” organizzato da Confindustria.

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