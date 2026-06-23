Non spostiamo i rifiuti nello spazio

di Andrea Colucci

ROMA (ITALPRESS) – Jeff Bezos ha rilanciato da VivaTech, il grande salone europeo dell’innovazione che si è tenuto a Parigi la scorsa settimana, una visione che, nella sua ambizione, ha il merito di ricordarci una verità spesso rimossa: la Terra è il nostro bene più prezioso e va protetta. L’idea, però, di spostare nello spazio le attività industriali più inquinanti, fino a riportare il pianeta a una sorta di condizione pre-rivoluzione industriale, rischia di trasformare una suggestione potente in una scorciatoia concettuale. Non basta allontanare il problema perché il problema scompaia.

La storia ambientale del Novecento ci ha insegnato che i rifiuti non cessano di esistere quando vengono nascosti, interrati, dispersi o spostati oltre il confine visibile della nostra responsabilità. Portarli nello spazio, sulla Luna, su Marte o in orbita significherebbe soltanto estendere altrove gli errori già compiuti sulla Terra.

Lo spazio, del resto, non è più un vuoto innocente. È già oggi un ambiente fragile e sempre più affollato: satelliti a fine vita, stadi di razzi, frammenti generati da collisioni e nuove costellazioni che moltiplicano la presenza umana intorno al pianeta. Secondo l’ESA, il numero dei detriti continua a crescere rapidamente e circa 40 mila oggetti sono tracciati dalle reti di sorveglianza, mentre molti altri, più piccoli ma non meno pericolosi, sfuggono al controllo. In questo scenario, pensare allo spazio come a una nuova discarica sarebbe non solo discutibile, ma profondamente anacronistico. È il punto richiamato con forza anche da Patrizia Caraveo nel suo libro “Ecologia spaziale”. Dalla Terra alla Luna a Marte: la sostenibilità non può fermarsi all’atmosfera terrestre, ma deve accompagnare l’espansione delle attività umane verso le orbite, la Luna e gli altri corpi del Sistema solare. La coscienza ecologica è nata anche dalle immagini della Terra vista dallo spazio; oggi quella stessa coscienza deve impedirci di esportare altrove la nostra incuria.

La direzione più credibile non è dunque una delocalizzazione cosmica dell’inquinamento, ma una nuova transizione ecologica capace di ridurre i rifiuti alla radice: progettare meglio, riusare di più, riciclare davvero, allungare il ciclo di vita dei prodotti e costruire filiere industriali sempre più vicine all’obiettivo “zero waste”. Lo stesso settore spaziale sta maturando questa consapevolezza.

L’ESA ha lanciato l’approccio e la Zero Debris Charter per arrivare a missioni spaziali neutrali rispetto ai detriti entro il 2030; l’ASI richiama da tempo la necessità di mitigazione e rimozione dei detriti per garantire l’uso sostenibile delle orbite; il CIRA-Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, con la sua adesione alla Zero Debris Charter, porta in questa sfida competenze di ricerca, test e qualificazione tecnologica.

La frontiera, allora, non è scegliere se salvare la Terra o usare lo spazio. La vera frontiera è imparare a non sporcare nessuno dei due. Un futuro avanzato non sarà quello in cui avremo trovato un luogo più lontano dove depositare gli scarti del progresso, ma quello in cui il progresso avrà finalmente imparato a produrne sempre meno.

– Foto Ipa Agency –

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