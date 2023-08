CATANZARO (ITALPRESS) – “Benvenuta in Calabria Aida Garifullina. E’ per noi motivo di orgoglio ospitare una delle più celebri star delle lirica che, dopo essersi esibita nei più importanti teatri del mondo, stasera terrà il suo concerto al Parco Archeologico Nazionale Scolacium di Borgia. Un galà lirico sinfonico, per i 100 anni dalla nascita di Maria Callas, con l’orchestra internazionale della Campania composta da musicisti russi ed ucraini, a riprova di quanto la musica riesca ad unire i popoli. Questo appuntamento e tutti gli altri, prestigiosi, previsti nel cartellone del Festival Armonie d’Arte, che abbiamo inserito tra i Grandi eventi culturali finanziati dalla Regione, sarà per noi anche l’occasione per far conoscere e dare valore al patrimonio culturale, paesaggistico, naturalistico e storico della nostra splendida Calabria, come valore etico ed estetico. Per tutto questo ringraziamo la direttrice e ideatrice del Festival, Chiara Giordano, che, da 23 anni, accoglie ospiti prestigiosi ed eventi di livello internazionale attraverso i quali, siamo convinti, riusciremo a sfatare i pregiudizi sulla nostra regione e a far apprezzare e veicolare la Calabria migliore in tutto il mondo”.

Così Giusi Princi, vice presidente della Regione Calabria.

– foto: ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).