LOS CABOS (MESSICO) (ITALPRESS) – Due set, un’ora e mezzo di gioco e pronostico confermato. Stefanos Tsitsipas è il nuovo campione del “Los Cabos Open”, torneo Atp 250 andato in scena sui campi in cemento della Bassa California del Sud, in Messico (852.480 dollari di montepremi). Il tennista greco, testa di serie numro 1, ha trionfato in finale per 6-3 6-4 sull’australiano Alex De Minaur, quinta forza del seeding, giunto alla quinta sconfitta in altrettante sfide contro l’ellenico, al suo primo squillo stagionale. “Penso sia stata una bella finale, sentivo che volevamo entrambi dare spettacolo – ha spiegato Tsitsipas a fine gara – Alex ha giocato alla grande, io ho provato a farlo al suo livello e sono felice che la finale sia stata così avvincente: è la cosa che conta di più, il pubblico era lì e ha partecipato pienamente”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

