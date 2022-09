Primo Piano – Verso il voto/ La Russa “Da sinistra solo fake news”

"Noi vogliamo risollevare l'Italia con proposte concrete per risolvere i problemi, la sinistra non dice cosa vorrebbe fare ma attacca la destra con una serie di fake news pazzesche. E' un sintomo di debolezza e di incapacità". Lo ha detto Ignazio la Russa, senatore di Fratelli d'Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano - Verso il voto" dell'agenzia Italpress. mgg/mrv/gsl/