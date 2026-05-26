Disfunzione erettile, in Italia ne soffrono 3 milioni di uomini

ROMA (ITALPRESS) - In Italia si stima che circa 3 milioni di uomini abbiano problemi di erezione, pari a circa il 13% della popolazione maschile adulta: tra i 40 e i 70 anni un uomo su due riferisce una forma lieve, moderata o severa di disfunzione erettile, mentre supera il 48% negli uomini oltre i 70 anni. “Almeno la metà dei pazienti che ho sono consapevoli di eventuali problemi di erezione e attivi nell’affrontare quest’argomento: la mia clientela è ben indirizzata verso questa patologia, chi viene da me lo fa già con l’idea di esporre ciò che ha ma molto probabilmente non lo fa con il proprio medico di base; in più la maggior parte delle persone, circa il 90%, viene insieme alla partner”, ha detto Carlo Bellorofonte, specialista in Urologia e Andrologia presso il Columbus Clinic Center di Milano, intervistato per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. col3/gsl