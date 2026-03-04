Primo Piano Europa – Puntata del 4 marzo 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Nella seconda puntata di Primo Piano Europa, Claudio Brachino, negli studi di Bruxelles del Parlamento Europeo, intervista gli eurodeputati di Lega e Movimento 5 Stelle Paolo Borchia e Gaetano Pedullà. Nel corso della puntata, anche un'intervista al capogruppo del Pse al Comitato Europeo delle Regioni, Luca Menesini. Rado Fonda, Head of Research di SWG e Polling Europe, presenta i dati di un sondaggio sulla percezione che gli italiani hanno delle istituzioni europee e della loro efficacia. sat/mrv