Primo giorno di viaggio di Xi in Repubblica di Corea

Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato giovedì a Busan per partecipare al 32mo Incontro dei leader economici dell'APEC a Gyeongju, e per effettuare una visita di Stato in Repubblica di Corea. In un incontro qui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Xi ha affermato che sotto la loro guida congiunta, le relazioni Cina-Stati Uniti sono rimaste nel complesso stabili. (ITALPRESS/XINHUA). mec/tvi/gsl