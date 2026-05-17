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Cina, West Air lancia servizio per animali domestici su voli internazionali
Buone notizie per gli amanti degli animali domestici in Cina. West Air, compagnia aerea con sede a Chongqing, ha recentemente lanciato il servizio per animali domestici in cabina sulle sue rotte internazionali, consentendo ai passeggeri di viaggiare all'estero con i propri amici a quattro zampe. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)