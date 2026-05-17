Home Video News Xinhua Cina, in volo sulla riserva naturale nazionale di Huangyan Dao
Cina, in volo sulla riserva naturale nazionale di Huangyan Dao
Acque cristalline, vivaci barriere coralline ed ecosistemi marini incontaminati: la bellezza mozzafiato di Huangyan Dao, nel Mar Cinese Meridionale, è una straordinaria testimonianza della meraviglia e della resilienza della natura. Ammira dall'alto le spettacolari vedute aeree di questa unica riserva naturale nazionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)