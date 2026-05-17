Xinjiang, polizia aiuta motocilisti stranieri bloccati da tempesta di sabbia

A volte, si conosce meglio un Paese attraverso i momenti inattesi. Un gruppo di motociclisti stranieri ha dovuto interrompere il proprio viaggio dopo che delle tempeste di sabbia hanno temporaneamente chiuso le autostrade a Turpan, nella regione autonoma dello Xinjiang uigura, nel nord-ovest della Cina. La polizia stradale locale è intervenuta, aiutando i motociclisti a fare rifornimento e scortandoli in sicurezza fino a un'area di sosta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)