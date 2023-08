ROMA (ITALPRESS) – “Ho confermato l’impegno per un Tg2 al servizio dei cittadini: credibile, plurale, aperto al nuovo e al futuro, capace di raccontare temi, sfide, luci e ombre ed impegnato contro ogni forma di discriminazione. Cercheremo di offrire ai cittadini un’informazione di qualità. C’è un tema che mi sta molto a cuore: la lotta alla disinformazione e alle fake news, una delle sfide è quella poi di riuscire a raggiungere i giovani che spesso credono di informarsi con fonti non giornalistiche o propagatrici di fake news. Noi non dobbiamo solo parlare ai giovani ma cercare di parlare con i giovani, parlare con loro per comprendere e raccontare idee, progetti, sogni, speranze e problemi”. Così il direttore del Tg2, Antonio Preziosi, in audizione presso la Commissione di vigilanza Rai.

“Abbiamo lanciato una campagna con giovani influencer che al nostro Tg hanno affidato i loro appelli contro le sfide sul web, quelle spesso causa di drammatici incidenti; questa campagna social da noi lanciata costituisce un primo esperimento per parlare con i giovani e attrarre la loro attenzione sul giornalismo di qualità. È nata anche l’idea di dedicare questo progetto ad Antonio Megalizzi, affinché la sua passione continui a vivere in tutti noi”, aggiunge. “Considero le fake news – aggiunge – un vero e proprio veleno dell’informazione, credo che il nostro compito di giornalisti del servizio pubblico sia quello di proteggere i telespettatori dall’infezione delle fake news alzando il livello di controllo di verifica delle fonti, alzando la nostra soglia di attenzione e anche il tasso di eticità”.

