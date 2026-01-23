Prete “Caro energia e mismatch delle competenze frenano la crescita”

ROMA (ITALPRESS) - Le imprese italiane continuano a pagare l'energia elettrica quasi il doppio rispetto ai competitor europei, con un costo medio di 114 euro al megawattora nei primi dieci mesi del 2025, contro gli 87 euro della Germania, i 65 della Spagna e i 61 della Francia. È quanto emerge dall'analisi di Unioncamere, l'associazione che riunisce le 60 Camere di Commercio italiane. "Questo divario ci mette in condizione di svantaggio competitivo", spiega Andrea Prete, presidente di Unioncamere, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Ma l'emergenza energetica non è l'unico freno allo sviluppo. Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro costa all'Italia 44 miliardi di PIL nel 2024, con stime analoghe per il 2025. "Prima del Covid pensavamo al problema della disoccupazione, ora non troviamo le persone che vanno a lavorare", osserva Prete. "Il 46% dei profili cercati dalle imprese non si trova". sat/gsl