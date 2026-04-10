Presta “Mi batterò sempre per una televisione onesta e professionale”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo lavorato con quelli bravi. La televisione prima si pensava, poi si provava, poi si faceva. Adesso prima si fa, poi si prova e poi si pensa. Questo è drammatico. La televisione è complicata in questo momento, ci sono pochissimi autori. Mi batterò sempre per cercare di fare una televisione onesta e professionale. Assolutamente professionale". Lo afferma Lucio Presta, che in un'intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress parla del suo libro "L'uragano - Sole, fulmini e saette", edito da Piemme. sat/azn