La presidente di Sviluppo Lavoro Italia Nicastro incontra l’assessore della Liguria Ferro

GENOVA (ITALPRESS) – Incontro nella sede della Regione Liguria tra la Presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro, con l’assessore al Lavoro, Università e Formazione della Regione Liguria, Simona Ferro, per discutere delle attività che Sviluppo Lavoro Italia sta realizzando, in accordo con le Regioni, per innovare le politiche attive del lavoro.

Il presidente Nicastro ha ringraziato l’assessore Ferro per la disponibilità, l’interesse e l’impegno alla collaborazione con la Società. Sono state condivise le priorità strategiche e le azioni da realizzare in sinergia sul territorio. Orientamento lungo tutta la filiera istruzione formazione, nuove competenze necessarie alla competitività del sistema Paese, strumenti di analisi dati i principali ambiti affrontati.

“In regione Liguria ho trovato una grande sensibilità e disponibilità alla collaborazione sulle politiche del lavoro, accompagnata da una solida consapevolezza della necessità di innovare e rendere più efficaci le politiche attive – dichiara Nicastro. – “Oggi è necessario non solo innovare i processi di accompagnamento delle transizioni istruzione-lavoro e lavoro-lavoro, ma anche rispondere con profili idonei alle richieste delle imprese che quotidianamente lamentano carenza di lavoratori. Inoltre ho rinnovato la disponibilità ad operare sui bacini di crisi e sui lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che devono essere accompagnati in percorsi di ricollocazione”.

“L’incontro con la presidente Paola Nicastro è stato estremamente proficuo e conferma l’importanza della collaborazione tra Regioni e Sviluppo Lavoro Italia per rafforzare e innovare le politiche attive del lavoro – commenta l’assessore Ferro. “Abbiamo condiviso obiettivi strategici fondamentali, come il potenziamento dell’orientamento lungo tutto il percorso formativo, la valorizzazione delle competenze richieste dal mercato e l’utilizzo dei dati per costruire interventi mirati. La Liguria è pronta a fare la sua parte, lavorando in sinergia con tutti gli attori istituzionali per favorire l’occupazione, contrastare la carenza di manodopera e accompagnare chi è in difficoltà verso nuove opportunità lavorative”.

