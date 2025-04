MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Il capo della diplomazia europea Kallas ricorre alle minacce. Ha consegnato un ultimatum non solo ai paesi dell’UE, ma anche ai candidati che stanno discutendo la questione dell’adesione all’UE, chiedendo loro di astenersi dal recarsi nel nostro Paese durante la celebrazione dell’80° anniversario della Grande Vittoria. La dichiarazione di Kallas è irrispettosa nei confronti della memoria di coloro che si sono sacrificati per salvare il mondo dal fascismo. Kallas dev’essere rimossa dall’incarico e portata davanti a un tribunale internazionale delle Nazioni Unite”. Così su Telegram il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin.

“Ai politici si possono perdonare vari errori, tranne uno: aver profanato la memoria di coloro grazie ai quali siamo tutti vivi oggi. Se non fosse stato per l’eroica impresa compiuta dai soldati e dagli ufficiali sovietici 80 anni fa, l’Europa non esisterebbe. Verrà il momento in cui lei e quelli come lei risponderanno delle loro azioni nel profanare la memoria degli eroi che hanno salvato il mondo”, conclude.

