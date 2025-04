Il presidente del Comitato militare della Nato Dragone in visita in Kuwait

(KUWAIT) (ITALPRESS) – Il 23 al 24 aprile, il presidente del Comitato militare della NATO (CMC), ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha visitato il Kuwait per incontrare i vertici politici e militari della nazione. Il viaggio ha segnato la prima volta dell’ammiraglio Cavo Dragone nel Golfo e la sua missione inaugurale in un membro dell’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul (ICI), in qualità di CMC. Durante il suo soggiorno, Cavo Dragone ha anche tenuto un discorso al Mubarak Al-Abdullah Joint Command and Staff College (MAJCSC), ha visitato la base aerea di Salem Al-Sabah e ha ricevuto un briefing presso il Centro regionale dell’Iniziativa di cooperazione NATO-Istanbul in Kuwait (NIRC).

Durante la sua visita ufficiale, l’Ammiraglio Cavo Dragone ha avuto un incontro ad alto livello con Sua Altezza il Principe Ereditario, Sabah Al-Khalid Al-Sabah. I due hanno discusso della cooperazione NATO-Kuwait e si sono impegnati a continuare a rafforzare questa relazione unica e fruttuosa. La CMC ha elogiato la nazione per il suo ruolo essenziale nel promuovere la stabilità e la sicurezza regionale nel Golfo, per il suo ruolo pionieristico nell’ICI e per la sua dedizione al dialogo e alla cooperazione pratica con l’Alleanza.

L’alta carica del Comitato Militare dell’Alleanza ha anche avuto l’opportunità di incontrare il Ministro della Difesa e Ministro degli Interni ad interim, S.E. Abdullah Ali Al-Abdullah Al-Salem Al-Sabah. Entrambi hanno riflettuto sui 20 anni di partnership NATO-Kuwait, nonché sulle ulteriori opportunità per una più profonda cooperazione militare tra il Kuwait e l’Alleanza.

L’ammiraglio Cavo Dragone ha avuto l’opportunità di rivolgersi al MAJCSC per discutere delle attuali sfide alla sicurezza globale e di come la NATO le stia affrontando. Ha sottolineato che, in base alla sua esperienza personale, ci sono quattro pratiche che sono strumentali per affrontare tali sfide: l’adattamento su tutti i fronti, la cooperazione con i partner, un approccio che coinvolge l’intera società e una leadership illuminata. Il CMC ha sottolineato il ruolo chiave dei partenariati, affermando che “la forza complessiva della NATO non deriva solo dagli alleati. Viene anche dal contributo dei nostri partner. Come diciamo nella NATO: Da soli si può andare più veloci. Insieme, andremo più lontano”.

Durante la sua visita al NIRC, l’ammiraglio italiano ha elogiato i risultati professionali e il potenziale ancora maggiore che il Centro possiede per espandere la cooperazione tra la NATO e il Golfo. Istituito nel 2017, il NIRC è diventato un perno per gli sforzi di cooperazione della NATO con i partner ICI e con il Golfo nel suo complesso. Il NIRC è il primo del suo genere nell’ICI e funge da fulcro per rafforzare il dialogo politico, l’istruzione e la formazione e la diplomazia pubblica.

-Foto IPA Agency-

