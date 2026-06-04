Presidente CICR, cresce cooperazione con Cina mentre aumentano conflitti globali

Mentre i conflitti armati continuano a moltiplicarsi in tutto il mondo e crescono le preoccupazioni per l'erosione delle regole della guerra, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha mantenuto e approfondito la cooperazione con la Cina nella risposta umanitaria e nel diritto internazionale umanitario (DIU), ha dichiarato la sua presidente Mirjana Spoljaric Egger. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca2 (Fonte video: Xinhua)