Home Video News Xinhua Cina: Gansu, irrorazione con droni contribuisce a proteggere raccolti di grano
Cina: Gansu, irrorazione con droni contribuisce a proteggere raccolti di grano
Nella contea di Weiyuan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, i droni per la protezione delle colture si alzano in volo sui campi di grano. Questa tecnologia consente un'applicazione dei pesticidi più rapida e uniforme sui terreni montuosi, aiutando gli agricoltori a combattere malattie come la ruggine striata del grano e a sostenere una produzione cerealicola stabile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca2 (Fonte video: Xinhua)