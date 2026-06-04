Home Video News Xinhua Cina, il canale Pinglu entra nella fase di collaudo idrico
Cina, il canale Pinglu entra nella fase di collaudo idrico
Ieri il canale Pinglu in Cina, un progetto chiave del Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare, ha raggiunto la piena connettività idrica ed è entrato nella fase di collaudo idrico. Il canale, la cui apertura alla navigazione è prevista per settembre, rafforzerà i collegamenti tra la regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang e i Paesi del Sud-est asiatico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca1 (Fonte video: Xinhua)