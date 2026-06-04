Cina, il canale Pinglu entra nella fase di collaudo idrico

Ieri il canale Pinglu in Cina, un progetto chiave del Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare, ha raggiunto la piena connettività idrica ed è entrato nella fase di collaudo idrico. Il canale, la cui apertura alla navigazione è prevista per settembre, rafforzerà i collegamenti tra la regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang e i Paesi del Sud-est asiatico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca1 (Fonte video: Xinhua)