Home Video News Xinhua Cina, razza autoctona di polli da carne “Shengze 901” conquista mercato globale
Cina, razza autoctona di polli da carne “Shengze 901” conquista mercato globale
Per decenni, l'industria globale dei polli da carne a piumaggio bianco è stata dominata da una manciata di aziende occidentali. La Cina dipendeva fortemente dagli stock riproduttori importati, fino a oggi. Scoprite come una svolta ottenuta a livello nazionale sta cambiando le regole del gioco. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca2 (Fonte video: Xinhua)