GENOVA (ITALPRESS) – Sopralluogo nei pronto soccorso genovesi questa mattina del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci. In prossimità delle festività e accompagnato dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, il Presidente ha dapprima visitato il Pronto Soccorso del Policlinico San Martino riscontrando una situazione di normalità nei flussi. Successivamente è toccato ai Pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi e quindi dell’ospedale Galliera. In entrambi i casi è emersa una situazione di maggiore affollamento. “Ho voluto personalmente constatare il quadro degli ospedali genovesi in vista delle festività natalizie – ha dichiarato Marco Bucci – E ho riscontrato una piena occupazione dei posti letto e alcune criticità sulle quali stiamo già lavorando perchè il sistema sanitario nella sua complessità possa rispondere al meglio. Penso ad un incremento degli organici, ma soprattutto ad una migliore organizzazione tra la fase di presa in carico e il ricovero effettivo ovvero il passaggio del paziente nel reparto di destinazione dopo l’accesso al Pronto soccorso e quindi alla successiva dimissione”.

“Per garantire questa filiera di cura – ha aggiunto l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – è necessario che i reparti possano quindi dimettere i pazienti che hanno superato positivamente la fase acuta della loro patologia presso il domicilio o, nei casi in cui non è possibile un immediato rientro a casa, presso residenze sanitarie opportunamente convenzionate. In questo senso provvederemo a garantire agli ospedali genovesi un adeguato supporto che dia loro autonomia nel valutare il fabbisogno e, di conseguenza, nel gestire i posti letto assegnati nelle Rsa”.

Sullo sfondo anche l’appello ad utilizzare il pronto soccorso solo in caso di reale necessità e di servirsi in alternativa delle strutture della medicina territoriale (medici di medicina generale e case di comunità) che in questo periodo natalizio sono state potenziate con gli ‘Influenza point’ in tutta la Liguria (l’elenco delle strutture aperte è disponibile sul sito delle cinque Asl liguri).

“Ci piace sottolineare che, ancora una volta, – concludono Marco Bucci e Massimo Nicolò – abbiamo riscontrato grande disponibilità, umanità e professionalità da parte di tutto il personale sanitario: è un patrimonio che intendiamo tutelare e valorizzare”.

