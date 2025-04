ROMA (ITALPRESS) – In occasione del salone SOFINS (Special Operations Forces Innovation Network Seminar), esposizione biennale dedicata alle Forze Speciali delle forze armate, organizzato dal Cercle de l’Arbalètea Martignas-sur-Jalle, l’Agenzia francese per gli approvvigionamenti della Difesa (DGA) e il costruttore Airbus Helicopters France hanno presentato il prototipo di elicottero NH90 Caïman standard 2. Lo standard 2 dell’elicottero NH90 Caiman amplierà le attuali missioni dell’NH90 consentendo l’inserimento e l’estrazione di commando, oltre a offrire supporto di fuoco e capacità di comunicazione tattica.

Questa seconda versione dell’NH90 Caiman fornirà alle forze speciali nuove capacità di intervento su misura per le loro missioni, in tutti i tipi di teatri e in ambienti a bassa visibilità. Rispetto allo Standard 1, attualmente in servizio con le forze convenzionali, sarà dotato di una telecamera a infrarossi con puntatore e designatore laser (Safran EOS410), di nuove armi e di un kit di comunicazioni radio per operazioni congiunte e di coalizione. La DGA ha ordinato 18 elicotteri NH90 Standard 2 al consorzio NHIndustries per equipaggiare il 4° Reggimento elicotteri delle forze speciali a Pau, in sostituzione degli elicotteri Caracal e Cougar. L’assemblaggio dell’elicottero è appena iniziato nel sito di Marignane. La consegna avverrà tra l’estate 2026 e la primavera 2029.

L’NH90 è un elicottero bimotore da 11 tonnellate sviluppato in cooperazione europea tra Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi e Belgio dal consorzio NHIndustries che comprende Airbus Helicopters, Leonardo e Fokker. Il programma NH90 è gestito per la Francia dalla DGA, che si affida alla NATO Helicopter Management Agency per la gestione complessiva del programma. La DGA ha già ordinato e consegnato 64 NH90 Standard 1 per le forze convenzionali dell’esercito francese, oltre a 27 NH90 in versione da combattimento navale per la marina francese.

