Presentato il disegno di legge per il marchio I.S.O.L.A., la presidente Todde: “Punto qualificante del nostro programma”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo presentato il disegno di legge approvato nell’ultima Giunta regionale. Un disegno di legge molto importante dal nostro punto di vista perché rappresenta uno dei punti programmatici della presidente Todde e un punto del nostro piano regionale di sviluppo. Ha un duplice obiettivo: riavvicinare la Regione agli artigiani che si occupano di arte, che si sono sentiti abbandonati dalla soppressione di questo ente così importante, che era diventato un modello in Europa; il secondo è quello di non perdere questi saperi che si tramandano da anni”. Così l’assessore Franco Cuccureddu che questa mattina ha presentato la proposta di legge per la ricostituzione dell’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigianato. Il marchio I.S.O.L.A. è stato adottato per decenni con il simbolo del cavallino disegnato dall’artista Eugenio Tavolara e ha caratterizzato la produzione artigianale sarda d’eccellenza.

Alla presentazione ha partecipato in videoconferenza anche la presidente della Regione Alessandra Todde: “La ripartenza di I.S.O.L.A. era un punto qualificante del nostro programma che poi è entrato all’interno del piano regionale di sviluppo – ha ribadito la governatrice – l’obiettivo è dare una casa a quegli artigiani che negli ultimi vent’anni hanno cercato di trovare uno spazio anche fuori dalla Sardegna, in Italia e all’estero”.

Il testo è composto di 4 titoli e 16 articoli e verrà trasmesso al presidente del Consiglio regionale che a sua volta la assegnerà alla Quinta Commissione, presieduta dall’onorevole Antonio Solinas, dove inizierà l’iter e dove verranno coinvolte le associazioni di categoria ed i portatori di interesse. Oltre all’assessorato del Turismo, hanno partecipato alla stesura anche gli uffici della Presidenza, l’Ufficio legislativo, quello legale e con gli assessorati degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, del Personale ed Affari Generali, della Programmazione e Bilancio.

– Foto Regione Sardegna –

(ITALPRESS).