Presentata la 55esima edizione della “Festa de San Piero de Casteo”

VENEZIA (ITALPRESS) – La tradizionale “Festa de San Piero de Casteo” raggiunge quest’anno il traguardo della 55^ edizione. L’iniziativa, inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa”, animerà Campo San Pietro dal 25 al 29 giugno, con l’apertura ufficiale dello stand gastronomico e delle attività prevista per mercoledì 25 giugno. L’evento, organizzato dall’associazione Comitato San Pietro di Castello con il supporto di oltre 150 volontari veneziani, gode del patrocinio del Comune di Venezia.

I dettagli della manifestazione sono stati presentati oggi pomeriggio nel corso di una conferenza stampa a Ca’ Farsetti, alla presenza dell’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar e del presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano, Marco Borghi. Per l’associazione Comitato San Pietro di Castello hanno partecipato il presidente Paolo Basili e Pierandrea Ventura.

La festa, come da consolidata tradizione, unisce momenti di fede, cultura, spettacolo e socialità, proponendo un ricco programma rivolto a tutte le fasce d’età. Tra gli appuntamenti principali, si segnalano il concerto de ‘La Mente di Tetsuya’ in apertura il 25 giugno, il Dj set con Dj Spiller il 26 giugno e la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal patriarca Francesco Moraglia in programma domenica 29 giugno. Non mancheranno occasioni di approfondimento culturale, tra cui la mostra del fumetto “A Venessia” a cura di Sebastiano Mandruzzato e gli incontri con autori veneziani come Luca Perale, Antonio Velleca e Silvia Favaretto.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).