Presentata a Palermo la riforma Accrual, Midiri “Punto di svolta importante”

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi, in questo seminario che rappresenta un punto di svolta importante per la pubblica amministrazione, discutiamo una delle riforme più significative lasciate dal Pnrr. Si tratta di un cambio di paradigma dove non si valutano solo entrate e uscite, come veniva fatto prima nella contabilità generale, ma si va a vedere il valore dei finanziamenti e degli approvvigionamenti anche in chiave sostenibile". Lo ha detto Massimo Midiri, Rettore dell'Università degli Studi di Palermo a margine della presentazione della riforma Accrual, avvenuta nell'Aula Magna di Palazzo Steri. xd8/vbo/mca2