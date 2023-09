REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Si è conclusa la quinta edizione del “Premio Sportivo Oreste Granillo”, che da quest’anno prende il nome di “Premio Sportivo Oreste Granillo OSC Innovation”, l’importante riconoscimento dedicato all’ex sindaco della città ed ex presidente della Reggina che portò la squadra in serie B, ancora oggi esempio per molti giovani, amanti del calcio e non.

Un evento sociale e sportivo, ideato dal giornalista Maurizio Insardà, che promuove un’immagine del calcio positiva, come sport di tutti, che unisce al di là dei colori della maglia, ben lontana da scontri e violenze che talvolta si vedono negli stadi. Da quest’anno l’evento vede il coinvolgimento attivo in qualità di gold sponsor di OSC Innovation, azienda che si occupa di innovazione tecnologica e creatività per grandi eventi e applicazioni digitali.

La premiazione si è tenuta con una cerimonia che ha visto la partecipazione di Maurizio Insardà, organizzatore dell’evento, Maria Stella Granillo, figlia del compianto Oreste, Saverio Ceravolo, Co-Founder e Amministratore Delegato della OSC Innovation, che ha deciso di sostenere attivamente l’iniziativa, Andrea Bellezza, Co-Founder e Direttore di OSC Innovation.

L’evento è stato patrocinato dalla Regione Calabria, città metropolitana e comune di Reggio Calabria, Fondazione Magna Grecia, Coni e FIGC regionale. Il premio è stato realizzato dall’orafo internazionale G&B Spadafora. L’evento è stato presentato da Monica Bertini, conduttrice sportiva Mediaset, e coordinato da Italo Cucci, ex direttore del Corriere dello Sport e opinionista storico della Rai.

A ricevere il premio quest’anno è stata Evelina Maria Augusta Christillin, donna di sport e cultura, che ogni giorno dimostra con garbo e professionalità come il calcio e lo sport in generale non siano “roba da maschi”, ma una passione che non conosce genere. Evelina Maria Augusta Christillin oggi è l’unica donna a sedere al tavolo del Consiglio della FIFA, è membro della UEFA ed ora anche nel board dei consiglieri per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i suoi incarichi anche la Presidenza del Museo Egizio di Torino, il più antico del mondo. Consegnato un riconoscimento anche a Pino Benedetto, ex presidente della Reggina, e figura di grande spessore per il calcio.

Nomi che si aggiungono all’albo dei premiati, che annovera personaggi come Michele Uva, Vicepresidente UEFA; Beppe Marotta, Amministratore Delegato Inter; Mauro Balata, Presidente Lega Calcio Serie B. Gabriele Gravina Presidente Nazionale FIGC e Luigi De Laurentiis, figlio del Presidente della Filmauro e del Napoli Aurelio, presidente del Bari.

“OSC Innovation da sempre pone l’innovazione al centro del lavoro, intesa come continua ricerca dell’eccellenza, per questo ci è sembrato naturale sposare questo premio. – Commenta Saverio Ceravolo, Amministratore Delegato della OSC Innovation – Per tutti i calabresi, ma anche per gli amanti del calcio bello, Oreste Granillo è stato e continua ad essere motivo di orgoglio, per come cercasse sempre l’eccellenza, sia sul campo da calcio, come Presidente della Reggina, sia per il territorio, come Sindaco di Reggio Calabria. Oggi, purtroppo, la Reggina sta vivendo un momento difficile, essendo stata esclusa dalla serie B e questo da grande dispiacere considerando l’affetto che tutti i cittadini hanno per la squadra. Ma il Premio ci ricorda un altro tipo di calcio e un momento decisamente più florido per Reggio. Ringrazio gli organizzatori per il lavoro svolto e l’impegno che mettono in ogni edizione per rendere questo premio un appuntamento di grande valore per tutti gli amanti dello sport”.

– foto: ufficio stampa Premio Granillo –

(ITALPRESS).