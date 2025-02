NAPOLI (ITALPRESS) – Si è svolta presso la libreria “IoCiSto”, in Piazzetta Aldo Masullo, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del premio “Lettera d’amore a Napoli” alla presenza dell’Assessore al turismo e alle attività produttive Teresa Armato, dello scrittore Maurizio de Giovanni e della Presidente di “IoCiSto” Claudia Migliore .

Il Premio nasce dalla collaborazione tra IoCiSto e AbruzziAMOci che da vent’anni realizza il Premio “lettera d’amore” e che gestisce un museo delle lettere d’amore, unico in Italia, in un paesino della provincia di Chieti.

Il Premio letterario partirà l’1 marzo e si chiuderà il 20 maggio. La premiazione avverrà il 21 luglio 2025, giorno del compleanno di IoCiSto.

Sono previsti premi in denaro e al fine di valorizzare la città e le sue bellezze, nel caso in cui il primo classificato non fosse residente nel territorio della regione Campania, grazie al contributo di Scoop Travel, verrà offerto un week-end per due persone. A tutti i premiati verrà inoltre offerta una visita guidata organizzata dall’Associazione “locus iste” e gadget personalizzati curati dall’Antica Pizzeria da Michele che si occuperà di veicolare l’iniziativa in tutte le proprie sedi nel mondo e una visita gratuita offerta dal Comune di Napoli ad una delle bellezze culturali della città.

Il bando e le informazioni sul Premio saranno disponibili dall’1 marzo sul sito della libreria IoCiSto, su quello del Comune di Naoli e su quello del Museo della lettera d’amore.

“Sono molto contenta – sottolinea l’assessore Armato – che IoCiSto abbia avuto l’idea di aderire all’Archivio delle lettere d’amore e abbia voluto lanciare questa iniziativa della lettera d’amore per Napoli. E’ bello e significativo che nel giorno di San Valentino, dedicato all’amore tra le persone, parta un concorso dedicato all’amore per questa nostra città, unica e iconica. Abbiamo aderito e sosterremo questo progetto per stimolare i napoletani, ma anche i turisti, a raccontare in maniera soggettiva e originale questa città. Napoli è la città ideale per parlare d’amore “.

“Questi tempi ci hanno portato a credere che un insulto sia sintomo di sincerità e di forza e che, invece, una dichiarazione di affetto sia sintomo di debolezza e di fragilità – aggiunge

Maurizio De Giovanni -. Non è così: ci vuole le forza per dire ‘ti voglio benè, per dire ‘ti amò, per parlare d’amore. E noi dobbiamo rappresentare questa forza. Dobbiamo fare in modo che nelle relazioni umane, ma anche tra persone e il loro luogo d’origine, si stabilisca una relazione di amore espressa. Le cose si dicono, non si danno per sottintese. La lettera d’amore non è altro che le espressioni di questo”.

– foto ufficio stampa Comune di Napoli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]