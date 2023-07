PALERMO (ITALPRESS) – Si è insediata la Commissione del Premio “Legalità fiscale” istituito dalla Camera Avvocati Tributaristi di Palermo al fine della diffusione e affermazione di una cultura della legalità e della equità in materia tributaria. Il premio è patrocinato dal Comune di Palermo, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, dell’Associazione Magistrati Tributari Sicilia e dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Palermo con Italpress Media Partner. Il riconoscimento è destinato (annualmente) a personalità che in tale ambito si sono particolarmente distinte per il loro impegno professionale, sia nel settore pubblico che privato.

E anche prevista una Sezione Speciale riservata ad un giovane avvocato ( tra quelli abilitati nell’ultima sessione di esami della Corte di Appello di Palermo) scelto sulla base di una selezione volta a premiare il migliore elaborato sul tema “Proposte per l’affermazione della legalità ed equità tributaria”.

Della Commissione presieduta da Angelo Cuva, Presidente della Camera Tributaristi, fanno parte Pietro Ciani, Presidente Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Salvatore Di Vitale, già Presidente Tribunale di Palermo, Salvatore Pillitteri, V. Presidente Vicario Associazione Magistrati Tributari, Giuseppe Siino, in rappresentanza del Consiglio Ordine Avvocati di Palermo e gli avvocati Daniele Giacalone e Rosario Calì, della Camera Avvocati Tributaristi Palermo.

