PALERMO (ITALPRESS) – “Entusiasmo e partecipazione sono il segno che esiste una Sicilia che vuole crescere nel settore dell’innovazione, vera strada maestra per coniugare sviluppo e sostenibilità. La Regione Siciliana è impegnata su questo fronte con la strategia “S3″, documento dal forte valore politico e propositivo che detta le linee di una crescita economica e sociale possibile. Per questo, il premio è un importante momento di confronto tra istituzioni e territorio, in una logica di comunità del fare”. Commenta così l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, le oltre duecento candidature presentate per il premio Innovazione Sicilia, promosso dall’assessorato e organizzato dalla tech company Digitrend per valorizzare il lavoro di aziende, enti e privati siciliani nel settore dell’innovazione.

Il riconoscimento andrà ai progetti che hanno contribuito al miglioramento della qualità della vita e alla crescita economica e sociale con l’introduzione di novità nei processi produttivi, nei modelli organizzativi, nella gestione delle risorse umane e del territorio. Le candidature saranno sottoposte al vaglio del comitato scientifico del premio, presieduto dalla docente e ricercatrice Elita Schillaci, e a designare i vincitori sarà un board di cui fanno parte manager e imprenditori. L’appuntamento con la giornata finale è per venerdì 24 novembre all’ecomuseo urbano “Mare Memoria Viva” di Palermo. In quell’occasione, sarà inoltre presentato “Innovation Island”, giornale online che racconta il mondo dell’innovazione. I dettagli sono consultabili sul sito https://www.premioinnovazionesicilia.it/.

