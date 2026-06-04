Premio Fair Play Menarini presentato al Coni, il 2 luglio la trentesima edizione a Firenze

ROMA (ITALPRESS) – Da Armand Duplantis a Gregorio Paltrineri, passando per Achille Polonara e Antonella Palmisano, il 2 luglio sarà una serata di grande festa al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, dove si celebrerà la 30esima edizione del Premio Fair Play Menarini. Un traguardo importante che celebra tre decenni di impegno nella promozione dei valori più autentici dello sport: il gioco pulito, il rispetto dell’avversario, la non violenza, l’inclusione e la lealtà. “Siamo felicemente riuniti in un Salone che è portatore dei valori dello sport italiano. Oggi premieremo l’etica, il rispetto e la legalità. La parola rispetto raccoglie tutti i valori dello sport, per essere autonomi bisogna rispettare l’ambiente in cui ci si trova. Utilizzare delle scorciatoie non porta a nulla e bisogna essere coerenti. I ragazzi che premiamo oggi sono esempio di etica e rispetto”, le parole di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della conferenza stampa di presentazione del Premio al Salone d’Onore del Coni.

Il 2 luglio sarà la giornata della cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio, con nove sport diversi protagonisti: Achille Polonara (basket), Antonella Palmisano (marcia), Chiara Mazzel (sci paralimpico), Daniele Garozzo (scherma), Gianfranco Zola (calcio), Gregorio Paltrineri (nuoto), Simone Anzani (pallavolo), Armand Duplantis (atletica) e il trio del pattinaggio sul ghiaccio formato da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, saranno i premiati al Teatro del Maggio Musicale di Firenze. Accanto ai grandi campioni, il Fair Play Menarini dedica spazio anche alle nuove generazioni. A loro sono rivolti il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport” e il Premio Fair Play Menarini “Giovani”, che nel tradizionale appuntamento al Salone d’Onore del Coni celebra i più significativi gesti di lealtà compiuti dalle nuove leve. Alberto Belluzzi (scherma), Gloria Tinaburri (equitazione), Matteo Pasqualetti (pallavolo), sono i tre ragazzi che si sono distinti per i loro gesti di fair play e che sono stati premiati davanti alle loro famiglie al Salone d’Onore.

– foto mec/Italpress –

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