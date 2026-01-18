Premier Meloni visita il cimitero di Seul “Fianco a fianco per libertà e pace”

Italian Prime Minister Giorgia Meloni arrives to attend Pope Leo XIV's meeting (not in view) with collaborators and Volunteers of the 2025 Jubilee in the Paul VI Hall at the Vatican. - Maria Grazia Picciarella / SOPA Images//SOPAIMAGES_1.2002/Credit:Maria Grazia Picciarella /SIPA/2601111625

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato il Seoul National Cemetery, il cimitero nazionale di Seul. Il camposanto è dedicato a onorare i soldati caduti per la nazione, in particolare durante la Guerra di Corea.
La premier ha partecipato alla cerimonia ufficiale di saluto alla bandiera, deponendo una corona e offrendo l’incenso per tre volte, come previsto dal rituale: un gesto dal forte valore simbolico nella tradizione coreana, dove il numero tre rappresenta l’unione di cielo, terra e popolo, richiamata anche nella bandiera nazionale.
“Oggi sono qui per inchinarmi dinanzi a tutti coloro che hanno sacrificato il bene più prezioso in nome della Patria”, si legge nel messaggio scritto dalla premier nel Libro d’Onore. “Il loro sacrificio – aggiunge – non è stato vano, perchè ha dato voce ad un popolo e un futuro ad una Nazione. Qui la memoria vive nel presente, e si fa responsabilità per le generazioni che verranno. Oggi, come ieri, l’Italia e la Corea sono fianco a fianco per difendere la libertà e costruire la pace”.
La visita al cimitero è stato il primo impegno ufficiale della premier in Corea, ultima tappa del suo tour diplomatico in Asia. A seguire, Meloni incontrerà i rappresentanti delle principali aziende italiane presenti nel Paese. Poi, domani terrà un bilaterale con il presidente coreano Lee Jae-myung.
Si tratta della prima visita di un premier italiano nel Paese da quasi 20 anni. In agenda il rafforzamento della cooperazione economica e industriale, con particolare attenzione a tecnologia, semiconduttori e scambi commerciali. Prevista anche la firma di intese su gestione delle emergenze, protezione civile e tutela del patrimonio culturale tra i due Paesi.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

