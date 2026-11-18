Premier australiano, crescita economica della Cina giova all’Asia-Pacifico

Oggi il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che il successo della Cina nel rilanciare la propria crescita economica, nel sollevare la popolazione dalla povertà e nel garantire opportunità, produttività e crescita economica non solo al Paese, ma all'intera regione, merita di essere celebrato. Albanese ha aggiunto che l'APEC riveste un ruolo importante nel garantire che tutto l'Asia-Pacifico possa beneficiare di questi progressi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)