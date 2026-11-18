Cina: premier thailandese, mercati aperti motore di crescita dell’Asia-Pacifico

"Anche l'Asia-Pacifico ha conosciuto una storia di successo simile", ha dichiarato oggi il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul in occasione del Vertice dei CEO dell'APEC 2026 a Shenzhen, in Cina. "L'apertura dei mercati ha contribuito a rendere la nostra regione un motore di crescita. Il commercio e gli investimenti hanno collegato le nostre economie". "La Thailandia ha tratto grandi benefici da questa apertura". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)