Cina: apertura, innovazione, cooperazione chiavi per prosperità di Asia-Pacifico

La Cina ha individuato nell'apertura, nell'innovazione e nella cooperazione i tre settori prioritari per la cooperazione APEC di quest'anno. Perché sono cruciali per la prosperità dell'Asia-Pacifico? Scopri cosa ne pensano i partecipanti al Vertice dei CEO dell'APEC. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)