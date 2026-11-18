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Cina: dopo sette titoli nazionali, show di salto con la corda a Tianshui
La squadra di una scuola primaria di Tianshui, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, ha conquistato sette titoli in una competizione nazionale di salto con la corda. Al ritorno a casa, i giovani campioni hanno festeggiato il risultato con un'esibizione di salto con la corda freestyle sul noto viale di ginkgo della città. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)