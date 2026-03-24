Precipita un aereo militare in Colombia, almeno 66 morti

BOGOTÀ (COLOMBIA) (ITALPRESS) – E’ di almeno 66 morti il bilancio dello schianto di un aereo militare da trasporto C-130. L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo da Puerto Leguizamo, vicino al confine meridionale con Ecuador e Perù. A bordo del velivolo ci sarebbero stati 128 militari.

Le cause dell’incidente non sono ancora state determinate ed è in corso un’indagine. Tra le vittime ci sarebbero 58 soldati, 6 membri dell’aeronautica e 2 agenti di polizia.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).