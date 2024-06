LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Una donna di 31 anni di Marsala è morta a causa di un incidente avvenuto a Malta. La donna a bordo di un quad sarebbe precipitata in mare da una scogliera, a Gozo. L’incidente è avvenuto sabato, intorno alle ore 20:00, in un lato della Wied il-Mielah, vicino a Gharb, luogo noto per le sue pareti rocciose a picco sul mare. Alla guida del quad pare ci fosse un italiano di 47 anni, che è riuscito a saltare e a mettersi in salvo, riportando lievi ferite.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

