Precari, Todde “Prosegue l’impegno per trovare una soluzione condivisa”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Insieme all’assessore Armando Bartolazzi, ho incontrato le rappresentanze dei precari OSS. È stato un confronto franco e costruttivo, dopo quelli del 15 luglio e quello preliminare ad oggi, del 16 settembre, in Assessorato, per affrontare criticità e prospettive”. Così la Presidente della Regione, Alessandra Todde al termine dell’incontro pomeridiano in Viale Trento con la delegazione dei precari OSS idonei.

“Abbiamo discusso delle difficoltà legate alla precarietà e alle graduatorie per la stabilizzazione. Alcuni passi avanti ci sono già stati – come l’assunzione di 46 OSS – ma sappiamo che non basta e che servono risposte per i restanti 81”, ha chiarito la Presidente, che ha poi proseguito: “Abbiamo ribadito tre punti fondamentali: 1) I lavoratori dei cantieri non possono essere utilizzati per coprire i vuoti di organico. É un utilizzo improprio ed illegale. Ci siamo presi l’impegno di vigilare su eventuali comportamenti scorretti delle ASL. 2) É necessario che dopo la ricognizione sul personale le Asl ricostituiscano le graduatorie per la stabilizzazione. 3) deve essere disponibile spazio in organico per gli OSS nelle diverse ASL. Comprendo le preoccupazioni e la frustrazione, ma stiamo lavorando per soluzioni equilibrate e sostenibili, nel rispetto delle regole e delle persone: metà assunzioni dalle graduatorie e metà stabilizzazioni. Il nostro impegno resta quello di dare risposte concrete, con trasparenza e tutele per tutte e tutti”, ha concluso la Presidente Todde.

