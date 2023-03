Prato, bisca clandestina in un circolo culturale

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Prato 12 computer collegati a piattaforme di gioco clandestine, situati in un circolo culturale trasformato in un internet-cafè abusivo per il gioco on-line. mgg/gtr