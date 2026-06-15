PR Veneto FSE+ 2021-2027, al via il piano di Capacity Building per rafforzare competenze e governance territoriale

VENEZIA (ITALPRESS) – Prende avvio il progetto di Capacity Building, promosso dalla Regione del Veneto nell’ambito del PR Veneto FSE+ 2021-2027 per rafforzare competenze, capacità progettuale e collaborazione tra i soggetti coinvolti nell’attuazione delle politiche regionali per la coesione sociale. L’iniziativa si rivolge a un ampio e articolato sistema di attori chiave per il sistema regionale: enti pubblici, parti sociali, enti di formazione, organizzazioni del terzo settore, ma anche operatori del mercato del lavoro, del sistema scolastico e universitario, dei servizi sociosanitari.

L’obiettivo è quello di consolidare una rete territoriale sempre più preparata ad affrontare le sfide legate alle transizioni verde e digitale, all’innovazione, al welfare e all’emersione di nuovi bisogni sociali.

“Investire nelle competenze di chi opera quotidianamente sul territorio significa rafforzare la qualità dei servizi e la capacità del sistema regionale di rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Competenze e Cultura Valeria Mantovan -. Il Capacity Building rappresenta uno strumento strategico per migliorare la governance, favorire la collaborazione tra istituzioni e soggetti del territorio e valorizzare le opportunità offerte dalla programmazione europea”.

Il programma prevede attività formative in presenza e online, webinar, moduli specialistici, percorsi personalizzati e visite di studio interregionali e transnazionali dedicate allo scambio di esperienze e buone pratiche. I contenuti riguarderanno in particolare la gestione dei fondi europei, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, il welfare territoriale, la governance multilivello e il dialogo sociale.

Accanto alla formazione, il progetto punta a rafforzare il networking tra i diversi attori del sistema regionale attraverso momenti di confronto tecnico, condivisione di esperienze e percorsi di co-progettazione. L’obiettivo è favorire un approccio più integrato alle politiche regionali e aumentare l’efficacia degli interventi sul territorio.

“Una serie di proposte di capacitazione – conclude Mantovan – emersa da un serrato e prolungato confronto con gli stakeholder regionali, al fine di rispondere in modo concreto alle loro esigenze strategiche e operative nell’affrontare tutte quelle trasformazioni economiche e sociali che oggi richiedono amministrazioni, enti e organizzazioni capaci di lavorare in rete e di costruire risposte innovative”.

Il catalogo completo degli eventi formativi, con date, modalità e istruzioni per l’iscrizione, sarà consultabile a partire da martedì 16 giugno 2026 sul portale dedicato, disponibile al link https://cb-regioneveneto.lattanziokibs.com.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).