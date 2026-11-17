Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 17/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - Dietro la sicurezza di un’autostrada, la manutenzione delle infrastrutture e la gestione delle emergenze, ad esempio, esiste un mondo fatto di competenze, organizzazione e persone che operano quotidianamente. Nella trentesima puntata di "Power Talks, il potere della comunicazione", format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Sara Grandi del CdA di BioSystem, e Mirco Grandi, amministratore e direttore tecnico, per raccontare una realtà imprenditoriale italiana che ha fatto della sicurezza, dell’innovazione e della fiducia i propri punti di riferimento. Fondata oltre trent’anni fa dal padre, Biosystem è oggi guidata da una nuova generazione che ha scelto di affiancare all’esperienza e alla reputazione costruite nel tempo una visione orientata al cambiamento. Un’azienda che si occupa di manutenzione del verde e delle infrastrutture, intervenendo anche sulle tratte autostradali A7 e A12. Ma è proprio dall’esperienza quotidiana sul campo che può nascere l’innovazione. Lo dimostra Rollo, il dispositivo brevettato a livello internazionale sviluppato da Biosystem per rendere più semplice e sicuro l’oscuramento della segnaletica stradale durante i cantieri. Una storia che racconta anche un principio fondamentale: la tecnologia ha valore quando risponde a un’esigenza concreta. mrc/azn