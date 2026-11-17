Bucci “Ogni anno in Liguria oltre 6mila posti di lavoro vacanti”

GENOVA (ITALPRESS) - "C'è sempre più bisogno di persone che lavorano. In Liguria ogni anno abbiamo dai 6mila ai 6.500 posti che non sono riempiti". Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, a margine dell'inaugurazione del Festival Orientamenti di Genova. "Faccio un esempio, c'è molto bisogno di chimici: in passato erano inquinatori, oggi devono risolvere i problemi ambientali - ha spiegato Bucci -. Quello che è importante oggi è dare la possibilità ai giovani di scegliere quello che veramente loro pensano sia il loro futuro, senza che siano condizionati dall'ambiente in cui vivono. Arrivare all'obiettivo finale non vuol dire stare fermi ad aspettare, ma cominciare a muoversi subito e prendere il primo treno". "Se in Liguria arrivano giovani da fuori, vuol dire che qui si può studiare bene e lavorare - ha aggiunto il presidente ligure -. La attrattività dipende dalla nostra qualità di vita di altissimo livello. E poi abbiamo molta attenzione per i giovani. Stiamo crescendo molto nella fascia d'età sotto i 35 anni e oltre i 60 anni. Io sono molto positivo per il futuro. Il totale della popolazione in Liguria sta aumentando e questa è una controtendenza rispetto a tutte le altre regioni d'Italia". xa8/trl/gsl