Anas, Gemme “Riavviare la costruzione dell’Aurelia Bis il prima possibile”

GENOVA (ITALPRESS) - GENOVA (ITALPRESS) - "La Regione sta guardando i documenti per poter riavviare il processo di costruzione nel più breve tempo possibile. Adesso c'è la fase di verifica ambientale, appena ci danno una risposta siamo pronti a partire". Lo ha detto Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, a proposito dei lavori dell'Aurelia Bis nel Savonese, parlando a margine dell'inaugurazione del Festival Orientamenti a Genova. A ottobre il cantiere è stato coinvolto nella frana di via Famagosta, a Savona, che ha causato il cedimento di una paratia. "Non ci facciamo mancare nulla dal punto di vista del dissesto, la Liguria è una delle regioni che ci dà sempre grande soddisfazione", ha commentato ironicamente Gemme. (ITALPRESS). xa8/trl/gsl