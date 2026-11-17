Manovra, Zangrillo “Trovare risorse per previdenza dedicata alle forze dell’ordine”

GENOVA (ITALPRESS) - "Il tema della previdenza dedicata è un tema cui io tengo particolarmente. Le forze dell'ordine sono un comparto particolarmente sollecitato in quest'epoca, non soltanto nel contesto nazionale, ma anche a livello internazionale, quindi dobbiamo preoccuparci e occuparci di loro". Così Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, parlando dell'inserimento di un provvedimento sul tema in manovra, a margine dell'inaugurazione del Festival Orientamenti a Genova. xa8/trl/gsl