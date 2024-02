POTENZA (ITALPRESS) – Tragedia sfiorata sulle strade lucane, un pullman con una quarantina di studenti è finito fuori strada questa mattina alla periferia di Baragiano, a circa trenta chilometri dal capoluogo, forse per un sorpasso azzardato di un’auto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco allertati dalla Centrale Operativa del 118 che hanno trovato un autobus fuori strada e ribaltato su un fianco che trasportava circa quaranta studenti; nell’incidente sono stati coinvolti anche un’auto e un furgone. Gli occupanti del pullman sono usciti tutti indenni, alcuni solo con piccole contusioni, mentre l’autista è rimasto incastrato ed è stato recuperato dal personale del 118. Il più grave tra i feriti risulta essere il conducente dell’autovettura Alfa 147, per il quale è stato necessario l’utilizzo di cesoie e divaricatori. Gli occupanti del furgone sono rimasti entrambi illesi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare il rischio di incendi. Sul posto tre autopompe, un fuoristrada e un’autogrù, per un totale di sedici unità. Sono intervenuti Carabinieri, personale del 118, elisoccorso e soccorso stradale.

foto: ufficio stampa vigili del fuoco Potenza

(ITALPRESS).